Jandarma erlerinin kavgası kanlı bitti!

Hastanede mahkum koğuşunda nöbet değişimi sırasında, iki jandarma eri iddiaya göre tertipçilik yüzünden tartıştı. Kavgada bir asker tüfekle vuruldu.

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Olay İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede saat 08.00 sıralarında nöbet değişimi esnasında hareketli dakikalar yaşandı.

Jandarma eri E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında iddiaya göre tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.’ye şiddet uyguladı.

Bir anda tüfeğini eline alan E.Y. etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.’ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

Yaralanan asker B.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.