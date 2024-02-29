İstanbul’un ticareti, merkeze geri dönüyor!

Türkiye'nin ticaretinin kalbi olarak kabul edilen İstanbul, uzun bir süredir şehir merkezinden uzaklaşan işletmelerin geri dönüşüne tanık oluyor. Son zamanlarda, dükkanlarını ve ofislerini şehir merkezinden uzak bölgelere taşıyan işletmelerin, artan trafik ve lojistik sorunlarıyla karşılaşmanın yanı sıra insan kaynağı bulma zorlukları gibi sebeplerle İstanbul'un merkezindeki projelere yöneldiği gözlemleniyor.

Abone ol

Son yıllarda şehir merkezindeki eski yapılaşma, İstanbul esnafını depreme dayanıklı, yeni projelerin inşasının tamamlanmasıyla merkez dışına yöneltmişti. Lojistik, insan kaynakları problemi ve ulaşım sıkıntısının artışı şimdilerde şehir merkezine dönüş için hareketi beraberinde getirdi.

Müşteri potansiyelinin yüksek olması, altyapının daha gelişmiş olması ve iş birliği fırsatlarının çeşitliliği gibi faktörler, işletmelerin yeniden merkeze yönelmesine katkı sağlıyor.

İstanbul Bayrampaşa’da hayata geçirdikleri AKTİM Çarşı – Ofis projesinin satış ofisinde, hareketliliğin devam ettiğini aktaran Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Satış ofisimizi ziyaret eden müşterilerimizde gözlemlediğimiz en büyük özellik, İstanbul’un şehir merkezinde yeni proje arayışı içerisinde olmaları. Ticaretlerini zaman yönetimiyle daha da hızlandırmak isteyen yatırımcılar, merkezdeki projelere yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

“İstanbul’da rekabet avantajı sağlamak önemli”

İstanbul’un geniş bir nüfusa ve çeşitli demografik yapıya sahip olmasıyla işletmeler için büyük bir müşteri potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Bilgiç, “Şehir merkezinde konumlanan işletmeler, bu potansiyeli daha etkin bir şekilde değerlendirme şansına sahip oluyor. Müşteri trafiğinin yoğun olduğu bu bölgelerde, işletmeler ürün ve hizmetlerini daha iyi tanıtabilir ve rakipleriyle karşılaştırabilir. Rekabet avantajı sağlamak için İstanbul gibi bir metropolde etkin ve zamanı yöneterek çalışabilmek çok önemli” dedi.

Aktim Çarşı -Ofis projesinde bugüne dek yüzde 40 oranında satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Bilgiç, “Projemizin Bayrampaşa’da olması, yatay mimariyle dizayn edilmesi, yüksek katlı plazalar gibi giriş çıkış problemlerinin olmaması ve altyapı olanaklarının sağladığı faydalar sebebiyle tercih edildiğini gözlemliyoruz. İstanbul’un iş yaşamının hareketlenmesi, ekonomimize hızlı kazanç elde edilebilmesi için, ticari projelerin bu detayların göz önünde bulundurularak tasarlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ticari gayrimenkul talepleri artıyor

31 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'deki toplam faal esnaf işyerlerinin sayısı 2 milyon 441 bin 813 olarak belirlendi.

Bu rakamın yüzde 11,8'i İstanbul'da yer alıyor, toplamda 287 bin 887 işyeri bulunuyor. Bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek adına şehir merkezi arayışları artıyor, bu da ticari gayrimenkul taleplerinin özellikle şehir merkezlerinde artmasına neden oluyor.