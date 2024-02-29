Askerde 'tertipçilik' kavgasında kan aktı! Jandarma üst devresini vurdu

İZMİR'de hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi esnasında, tertipçilik yüzünden tartıştıkları öğrenilen iki jandarma erinin kavgasında bir asker tüfekle vuruldu. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir'de bugün saat 08.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde cinnet geçiren bir jandarma er, üst devresini vurdu. Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı.

Tüfekle rastgele ateş açtı

Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.'ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi. Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.'ye isabet etti. B.Ş. isimli asker boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ş.'yi ayakta tedavi etti. Yaralanan asker B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.