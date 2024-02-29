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Adana Demirspor antrenmanı taraftara açık olacak

Adana Demirspor antrenmanı taraftara açık olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’da taraftarlara açık antrenman gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Adana Demirspor, taraftara açık antrenman yapacak. 2 Mart Cumartesi 17.00’da gerçekleşecek antrenman, Yeni Adana Stadyumunda yapılacak.

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Değerli Adana Demirspor taraftarları, takımımızın 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’da gerçekleştireceği antrenman, taraftarlarımıza açık olarak Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir. Antrenmanımızı izlemek isteyen taraftarlarımız için sadece maraton alt tribünü taraftara açık olacaktır. Bilgilerinize sunarız” denildi.

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