BIST 9.193
DOLAR 31,23
EURO 33,94
ALTIN 2.039,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!

Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!

Adana'da iki gün önce kaybolan gencin Seyhan Baraj Gölü'nde cesedine ulaşıldı.

Abone ol

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde vatandaşlar, gölde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Gani Üzgün'e (25) ait olduğu belirlendi.

Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Korkunç kaza, kamyonet devrildi! 14 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza, kamyonet devrildi! 14 kişi hayatını kaybetti
Mısır üreticisine büyük destek sağlandı
Mısır üreticisine büyük destek sağlandı
Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi
Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi
Samet Aybaba, Beşiktaş gündemini değerlendirdi: 8-10 yabancı alacağımıza...
Samet Aybaba, Beşiktaş gündemini değerlendirdi: 8-10 yabancı alacağımıza...
Adana Demirspor antrenmanı taraftara açık olacak
Adana Demirspor antrenmanı taraftara açık olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bomba 'darbe' uyarısı! "Sağda solda kendi kendine gelin güvey olanlar varsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan bomba 'darbe' uyarısı! "Sağda solda kendi kendine gelin güvey olanlar varsa..."
Sinop’ta yüzme bilmeyen kalmayacak
Sinop’ta yüzme bilmeyen kalmayacak
İzmir Bayraklı'da feci kaza görenlerin dili tutuldu iki tır arasında kaldı kağıt gibi ezildi
İzmir Bayraklı'da feci kaza görenlerin dili tutuldu iki tır arasında kaldı kağıt gibi ezildi