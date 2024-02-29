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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve 3 grup halinde pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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