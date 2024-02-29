Mısır üreticisine büyük destek sağlandı

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından mısır üreticisine gübre desteği verilecek.

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi çerçevesinde İl Özel İdare bütçesi ile dane mısır üreticilerine gübre desteği verilecektir. Destekten; 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ve 2023 yılı ürünü müstahsil Makbuzu olanlar faydalanacak. Mısır üreticilerine gübre temini ise 5 dekara kadar olanlara 2 torba, 5-15 dekar arası için 3 torba, 15 ve üzeri dekar alanı olanlara 4 torba verilecek.