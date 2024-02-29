28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi ve toplantıda Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.Abone ol
TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.