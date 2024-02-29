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Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Kayseri Valiliği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları final müsabakaları 400 gencin katılımıyla yapıldı.

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Erciyes Hacılar Kapı'da 300'e yakın sporcunun katıldığı final müsabakalarının ardından yarışmayı kazananlar belli oldu. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası yarışmalarda başarılı olunması için çalışmaların süreceğini aktararak; "Valimiz himayelerinde başlatılan 'Kar Fırtınaları' projesinin ilkini gerçekleştirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 400'e yakın sporcuyla başta teşvik olmak üzere .çeşitli kategorilerinde yapmış olduğumuz Kayseri'nin belki de ilk büyük organizasyonunu bugün gerçekleştiriyoruz. Kayseri'nin sembolü dağcılıktır, kış sporlarıdır. Bu vesileyle başta kış sporlarında valimizin proje talimatıyla birlikte antrenör arkadaşlarımızın başta birçok semtteki dezavantajlı gençlerimizi kış sporlarına kazandırmak üzere başlatmış bulunduğumuz çalışmalarda bugün 100'leri geçen sporcu altyapısına kavuştuk. Bu vesileyle amacımız tabi ki burada önemli olan altyapı sporuyla birlikte başta olimpik spor yarışmalarında başarılı olmaları adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tohum sporcular olarak sporcularımızı yetiştireceğiz. İnşallah uluslararası arenalarında da 'Kar Fırtınaları'mız çok hızlı bir gelişimle önümüzdeki yıllarda al bayrağımızı göndere çektirecektir. İnşallah bunun da mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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