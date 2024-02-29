BIST 9.180
DOLAR 31,22
EURO 33,91
ALTIN 2.039,15
HABER /  GÜNCEL

Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından sokak satıcılarına karşı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Eski Kale Mahallesinde ara sokaklarda uyuşturucu alış verişinin yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sokağı izlemeye alan narkotik ekipleri, izlemeye aldıkları bir şahsın, 2 şüpheliyle buluştuğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 16 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile 5 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.Ö. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek” suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.D. ve H.A. ise hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapıldıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti