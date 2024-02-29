BIST 9.193
DOLAR 31,23
EURO 33,94
ALTIN 2.039,67
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Karabağ'ı hazmedemedi Azerbaycan'ı listeye aldı

ABD'nin Karabağ'ı hazmedemedi Azerbaycan'ı listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ı geri alıktan sonra Hıristiyan mirasına yönelik endişelerin dile getirildiği bir dönemde dini özgürlükler konusunda mercek altına aldı.

Abone ol

Çin, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu önceki yılın kara listesinde yer alan 12 ülkenin tamamı bu yıl da yerini korudu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yayınlanan yıllık listedeki tek değişiklik Azerbaycan'ın izleme listesine eklenmesi oldu. 

Bu da ülkenin herhangi bir iyileştirme yapmaması durumunda potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, yakın zamanda Dışişleri Bakanlığı'na verdiği bir tavsiyede, 100 bin etnik Ermeniden oluşan nüfusun neredeyse tamamının Ermenistan'a kaçtığı Dağlık Karabağ'daki Hıristiyan dini mekanlarının korunmasına ilişkin kaygılara dikkat çekti.

Komisyon ayrıca Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu ancak büyük ölçüde laik olan bu ülkede, tüm dini grupların kayıt altına alınması ve yayınlarının resmi bir kurum tarafından onaylanması zorunluluğu da dahil olmak üzere, tüm dini uygulamalara ilişkin düzenlemeler konusunda da endişelerini dile getirdi.

Hindistan'da kara listeye önerildi ancak Blinken göz ardı etti

Milletvekilleri tarafından atanan ancak ABD politikasını belirlemeyen komisyonun Hindistan'ın da kara listeye alınması yönündeki önerisi Blinken tarafından göz ardı edildi.

Komisyon, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin başta Müslümanlar ve Hıristiyanlar olmak üzere dini azınlıklara yönelik artan saldırılar konusunda kışkırtma yaptığını ve cezasızlık ortamı yarattığını ileri sürdü.

Blinken yaptığı açıklamada, "Listede olmayan ülkelerde de dini özgürlüklerin ciddi ihlallerinin meydana geldiğini" kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Kar Fırtınaları Valilik Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Konya’da sokakta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Perinçek'ten iş dünyasına ABD yaptırımı açıklaması
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
Termal turizm yatırımlarına öncelik verilecek
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
28. Yasama Döneminin ilk toplantısı! Komisyon Başkanlığına AK Partili isim seçildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Galatasaray açıklaması
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı!
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Ambulans şoförlerine zorlu sürüş eğitimi verildi
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu!
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti
Yaşlılar tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan dikti