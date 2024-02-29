ABD'nin Karabağ'ı hazmedemedi Azerbaycan'ı listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ı geri alıktan sonra Hıristiyan mirasına yönelik endişelerin dile getirildiği bir dönemde dini özgürlükler konusunda mercek altına aldı.

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Çin, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu önceki yılın kara listesinde yer alan 12 ülkenin tamamı bu yıl da yerini korudu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yayınlanan yıllık listedeki tek değişiklik Azerbaycan'ın izleme listesine eklenmesi oldu.

Bu da ülkenin herhangi bir iyileştirme yapmaması durumunda potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, yakın zamanda Dışişleri Bakanlığı'na verdiği bir tavsiyede, 100 bin etnik Ermeniden oluşan nüfusun neredeyse tamamının Ermenistan'a kaçtığı Dağlık Karabağ'daki Hıristiyan dini mekanlarının korunmasına ilişkin kaygılara dikkat çekti.

Komisyon ayrıca Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu ancak büyük ölçüde laik olan bu ülkede, tüm dini grupların kayıt altına alınması ve yayınlarının resmi bir kurum tarafından onaylanması zorunluluğu da dahil olmak üzere, tüm dini uygulamalara ilişkin düzenlemeler konusunda da endişelerini dile getirdi.

Hindistan'da kara listeye önerildi ancak Blinken göz ardı etti

Milletvekilleri tarafından atanan ancak ABD politikasını belirlemeyen komisyonun Hindistan'ın da kara listeye alınması yönündeki önerisi Blinken tarafından göz ardı edildi.

Komisyon, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin başta Müslümanlar ve Hıristiyanlar olmak üzere dini azınlıklara yönelik artan saldırılar konusunda kışkırtma yaptığını ve cezasızlık ortamı yarattığını ileri sürdü.

Blinken yaptığı açıklamada, "Listede olmayan ülkelerde de dini özgürlüklerin ciddi ihlallerinin meydana geldiğini" kaydetti.