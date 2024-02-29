BIST 9.194
DOLAR 31,24
EURO 33,92
ALTIN 2.057,16
HABER /  SPOR

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisini yönetecek Halil Umut Meler hakkında paylaşım

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisini yönetecek Halil Umut Meler hakkında paylaşım

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de oynanacak derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Fernando Santos'la çıkışa geçen Beşiktaş ile Okan Buruk yönetiminde liderliğini korumak isteyen Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı kritik maç 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün gerçekleştirdiği atamalar sonrasında derbiyi yönetecek Halil Umut Meler ile ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi.

"Hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!

Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.

İlk yarıdaki maçı da Halil Umut Meler yönetmişti

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide de hakem Halil Umut Meler düdük çalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den yayın ihalesi açıklaması: İptal edildi
TFF'den yayın ihalesi açıklaması: İptal edildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Tevfik Göksu Esenler için yeni dönem projelerini açıkladı
Tevfik Göksu Esenler için yeni dönem projelerini açıkladı
Yalovalı çift evlilik için 29 Şubat'ı seçti
Yalovalı çift evlilik için 29 Şubat'ı seçti
Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası heyecanı Samsun'da yaşanıyor
Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası heyecanı Samsun'da yaşanıyor
TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası toplandı
TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası toplandı
Mısır, ilk 5 milyar doları teslim aldı! BAE ile ortak yatırım projesi
Mısır, ilk 5 milyar doları teslim aldı! BAE ile ortak yatırım projesi
Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı!
Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı!
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu
Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu
Bodrum-Kaş arası kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı
Bodrum-Kaş arası kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, projelerini tanıttı
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, projelerini tanıttı