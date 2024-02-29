Tevfik Göksu Esenler için yeni dönem projelerini açıkladı

Türkiye'de birçok belediyeye örnek olan projelere imza atan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yeni dönemde hayata geçireceği yeni dev projelerini tanıttı.

Abone ol

Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu, 2024 yerel seçimleri için “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla belirlediği yol haritasını ‘Proje Tanıtım Toplantısı’nda açıkladı. Üç dönem başarılı bir şekilde yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından yeni dönemde de aday gösterilen Göksu, 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenleyeceği toplantı ile kamuoyuna açıkladı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Dahası Da Var!” sloganıyla kentsel dönüşümden, güvenli şehre, çevreden geri dönüşüme, kültürel ve sosyal hayattan spora, istihdamdan ev ekonomisine kadar 7’den 70’e herkese hitap eden yeni dönem projelerini görüntüler eşliğinde anlattı.

AK Parti, MHH ve BBP Esenler İlçe Başkanları ile Esenler Belediyesi Meclis Üyeleri ve yeni dönem meclis üyesi adayları başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı proje tanıtım toplantısında M. Tevfik Göksu özetle şu konulara değindi:

"60 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK"

“Esenler sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler'de 60.000 adet konut dönüşümü yapıldı. Yeterli mi? Elbette hayır. Esenler’in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Esenler'de olası bir depremde "Devlet nerede" dedirtmek istemiyoruz. Esenler'de tek bir riskli konut kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüme devam edeceğiz.”

2 YENİ BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

VE 10 BİN ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARKLAR

“2009 yılında göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan 0.8 metre, şu anda ise 9 metre, yeni projelerle birlikte dünya standartlarının üstüne çıkacak. Şu anda Esenler'de 2 yeni millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan birisi 2.6 milyon metre kare büyüklüğünde. Esenler'in tam orta noktasında. 2026 sonu itibariyle Esenler'deki bütün donatı alanları boşaltılmış olacak. Boşaltıldığı takdirde tam Esenler'in içine tam 1.1 milyon metre kare yeni bir alan açıyoruz. İkinci etapta ise 2.2 milyon metre kare alan açıyoruz. Toplam yeni 10 bin araç kapasiteli otopark yapmayı planlıyoruz.”

YENİ CAMİLER, YÜRÜYÜŞ PARKURU VE SU MÜZESİ

“Esenler'de yeni camiler yapacağız. Türkiye'de ilk defa bir mahallenin etrafını yaklaşık 5 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getiriyoruz. Esenler'e yepyeni bir müze kazandırıyoruz. Su müzesi inşa ediyoruz. Aynı zaman ihtiyaç karşılayan sosyal bir alan olacak.”

BİN 287 SOKAĞA YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA

“Bütün sokaklarımıza, Cumhurbaşkanımızın onayıyla 1287 tane sokağa yapay zeka destekli kamera koyuyoruz. Aynı zamanda bu bina afet koordinasyon merkezi olacak. Esenler yüzde yüz güvenli hale gelecek”

GEÇİTPARK PROJESİ: OTOBANIN ÜSTÜ KAPATILACAK

“Tuna Mahallesi ile Oruçreis Mahallesi arasında otobanın üstünü kapatarak 40 bin metre bir meydan oluşturuyoruz. Mehmet Akif Caddesi ile Atışalanı Caddesi'ni bağlayacak bulvarı açacağız. Bu projeyi yapmak için 2010 - 2013 yılları arasında 121 trilyonluk kamulaştırma yaptık.”

SANAT MEYDANI

“Adem Baştürk Kültür Merkezi önündeki meydanı sanat meydanına dönüştürüyoruz.”

1000 SOSYAL KONUT

“Bizim kentsel dönüşüm proje alanımızda kalan ve 10 yıldan fazla Esenler'de oturan kiracılara 1000 sosyal konut yapıp teslim edeceğiz.”

YENİ KÜTÜPHANE VE GENÇLİK MERKEZİ

“15 Temmuz mahallesindeki tarihi tabur binasını restore edip gençler için kütüphane ve gençlik merkezi haline getiriyoruz.”

ÇOCUKLAR İÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ İLE KÜLLİYE

“Çocuklar için bir ağız ve diş sağlık merkezi inşa ediyoruz. Bir tane Çiftehavuzlar Mahallesi’ne 2 bin kapasiteli bir çocuk külliyesi bir tane de Oruçreis Mahallesi’ne inşa ediyoruz. Modern adıyla kreşler.”

ÜCRETSİZ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

“Esenler'de bütün İstanbulluların istifade edeceğiz büyük bir nikah sarayı inşa ediyoruz. 2019 ile birlikte rafta kalkmıştı, inşallah raftan indirip hayata geçiriyoruz. Belediye düğün salonu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi herkese bedava olacak.”

ÇEYİZ DESTEĞİ

“İhtiyaç sahibi gençlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Her aileye bir aile danışmanı atıyoruz. O ailenin bütün sorunlarıyla ilgilenecek.”

GENÇLİK KAMPI

“140 gencimizin aynı anda kalacağı gençlik kampımız 19 Mayıs 2024'te kapılarını açıyoruz. Esenler'de lise vadisi inşa etmeyi düşünüyoruz. Esenler'deki bütün liseleri ilk ve orta okula dönüştürmeyi planlıyoruz. Gençlik merkezleri inşa etmeye devam edeceğiz. Yöre derneklerinin yapabildiğimiz kadarını kullanılmadığı zamanlarda çocuklarımız için etüt merkezine dönüştüreceğiz. Motosikletler için park ve bakım istasyonları kuracağız. Aynen Cafe'leri açmaya devam edeceğiz. Çay 1 lira, kahve 2 lira. Türkiye'nin Sinan Erdem'den sonra 2'nci büyük kapalı spor kompleksinin inşaatı devam ediyor.”

Projelerin açıklanmasının ardından Göksu, meclis üyesi adaylarını tek tek sahneye çağırarak tanıttı. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.