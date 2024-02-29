Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Bu ciddi bir olay

Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken ABD'den yeni bir Gazze açıklaması geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Gazze'de insani yardım beklerken İsrail askerlerince öldürülen sivillerle ilgili sorusuna yazılı yanıt verdi.

'Yardım bekleyen Gazzelilerin vurulması ciddi bir olay'

Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu, ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız. Bu durum, potansiyel bir geçici ateşkes de dahil, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve genişletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." denildi.

Ne olmuştu?

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.