Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük'le mücadele edecek.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Galatasaray 0-0 Fatih Karagümrük (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Süper Lig takımı Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan maça ev sahipliği yapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i belli olmamıştır.