CHP'li vekil Öztürkmen: 3 Mart 'Laiklik Günü' olsun

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, 3 Mart’ın "Laiklik Günü" olmasına dair TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sundu. Öztürkmen, "Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinin atmosferini ve heyecanını yaşıyor.

Siyasi partilerin adayları, seçmenlere hem alanlarda hem de medyada vaatlerini, projelerini anlatıyor.

Bir yandan da 8. yargı paketinin oylanmasının ardından bugün tatile girecek olan TBMM'de bazı muhalefet milletvekilleri, ilginç tekliflerle gündem dışı önerilerde bulunuyor.

"3 Mart Laiklik Günü olsun" teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, 3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edildiği günün, ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

"Gericiliğe geçit vermeyeceğiz"

Laiklik Meclisi’nin katkılarıyla 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini belirten Öztürkmen, "Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız" dedi.