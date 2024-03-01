Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi

Gazze Şeridi’ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bu hafta açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUK SAYISI 10'A YÜKSELDİ!

Gazze Şeridi’nde bu hafta açlık ve susuzluktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi. Filistinli yetkililer, bu hafta başında Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın ulaşmaması halinde önümüzdeki günlerde binlerce kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

SOYKIRIM 145 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR!

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

"FELAKET" SEVİYESİNE ULAŞTI

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.