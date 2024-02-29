Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar belirlendi

Rakiplerini elemeyi başaran Ankaragücü, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmayı başardı.

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Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.

Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.

Çeyrek final sonuçları

Çeyrek final maçlarının ilkinde Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

İkinci mücadelede ise Trabzonspor, evinde Başakşehir'i 1-0'la geçti.

Bir diğer mücadelede de Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 yendi.

Son maçta ise Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Eşleşmeler belli oldu

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmede ilk maç Ankara'da yapılırken ikinci karşılaşma İstanbul'da gerçekleşecek.

Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek. Yarı finalin ilk maçı Trabzon'da rövanş ise İstanbul'da oynanacak.