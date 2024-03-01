Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisini en çok sevindiren şeyi açıkladı! Başörtülü kadınlar...

31 Mart seçimlerinde sonucu en çok merak edilen İstanbul yarışı... İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde kendisini en çok sevindiren şeyin ne olduğu sorusu üzerine “En çok dikkatimi çeken, gittiğim yerlerde beni dinlemeye gelen insanlar arasında başörtülü kadınların sayısını fazlalığı. Bu da beni çok sevindiriyor" dedi.

Abone ol

Türk edebiyatının ustalarından Yaşar Kemal'in 9. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen yemeğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde kendisini en çok sevindiren şeyi açıkladı. Ertuğrul Özkök, yemekte İmamoğlu ile yaptığı kısa röportajdan ayrıntılar verdi. İşte Özkök'ün azısından satır başları...

En çok dikkatimi çeken şey...

Gecenin en star konuğu İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’ydu. Seçim kampanyasından memnun. “En çok dikkatimi çeken, gittiğim yerlerde beni dinlemeye gelen insanlar arasında başörtülü kadınların sayısını fazlalığı. Bu da beni çok sevindiriyor” diyor.

Üsküdar'ı kazanacağız inşaallah...

Bir sosyolog olarak seçim sonucunu en merakla beklediğim ilçelerden biri Üsküdar. Geçmişte hep muhafazakar olarak bilinen bu ilçede büyük bir sosyal değişim var. Burada 2017 referandumunda hayır oyu çıkmıştı. İmamoğlu “Üsküdar’ı kazanacağız inşallah” diyor.

Fatih'e neden o ismi seçtiler?

Bu arada en önem verdiği ilçelerden birinin Fatih olduğunu söylüyor. Orası tarihi açıdan İstanbul’un en değerli yerlerinden biri diyor.

“O nedenle Fatih’te CHP’nin belediye başkan adayının Mahir Polat olmasını çok önemsiyorum. Çünkü Fatih’i en iyi bilen insanlardan biridir. Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina bilir orayı. Her sokakta hangi tarihin hangi sanat eserinin bulunduğunu en iyi bilen insandır. Kazanırsa Fatih’e çok değer katacağına çok inanıyorum.”