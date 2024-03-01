Ersan Şen'in zor anları! Kolon kesenlerin avukatlığını yaptı! 'Burası televizyon programı değil' diye azarlandı

KAHRAMANMARAŞ’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada sanıkların avukatı olarak duruşma salonunda hazır bulunan avukat Prof. Dr. Ersan Şen'e tepki gösterildi. Ersan Şen, duruşma salonunda zor anlar yaşadı.

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Kahramanmaraş’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ekranlarda kolon kesenlerden hesap sorulmasını isteyen Prof. Dr. Ersan Şen, sanık avukatı olarak kolon kesenleri savundu.

Duruşmada ilk gün müşteki avukatları, sanıklar, sanık avukatları ve müştekiler dinlendi. Sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulundu.

Tweet atılması avukatı rahatsız etti

Soru cevap kısmında sanık avukatlarının Tutuklu iç mimar E.D.’nin avukatı "Duruşma naklen yayınlanıyor, tweetler atılıyor" tepkisi üzerine tansiyon yükseldi. Müşteki tarafı bu iddiaya karşı çıkarken Av. Epözdemir "Duruşma salonundan ses ve görüntü aktarımı yapılmadığı sürece paylaşımlar bu biçimde değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen neden rahatsız oluyor?

Başka bir kayıp yakını avukatın "Duruşmanın takip edilmesinden Rezan Epözdemir rahatsız olmuyor da, Ersan Şen neden rahatsız oluyor? Biz rahatsız olmuyoruz. Siz rahatsız oluyorsunuz; çünkü kaçakları savunduğunuz için çekiniyorsunuz" demesiyle sözlü münakaşa yaşandı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

Nedeni duygusaldır...

Sanık mühendis M.T.’nin yönlendirme raporlar hazırlanmasına atıf yaptığı sırada bir müşteki avukatı “Duygusaldır nedeni” yorumunda bulundu. M.T. bu yoruma “Onu ben söyleyemem ama herkesin malumu” yanıtını verdi. Savunması sonrası M.T.’ye sanık avukatı Ersan Şen sorular yöneltti.

Burası televizyon programı değil Ersan Şen!

Ersan Şen’in sorularına hem M.T.’nin avukatı hem de müşteki avukatları “Bunlar soru değil yorum” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık avukatı ile Ersan Şen arasındaki tartışma yaşandı. Avukat, Şen’e, “Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz. Avukatı olduğunuz firari sanıkları getirin de biz de onlara böyle sorular soralım” dedi.

Şen: Kaçakları yakalamak bizim işimiz değil

Bunun üzerine Şen, “Kaçakları yakalamaz bizim işimiz değil. Devletin jandarması var, polisi var. Siz her kaçak müvekkilinizi getirip teslim ediyor musunuz” yanıtını verdi.

“Kızmayın canım, bir şey demiyorum"

M.T., Ersan Şen’in iddialarını reddederken Şen’in sorularına bir süre sonra “Kelime oyunlarına gelmeyeceğim” diyerek yanıt vermeyi reddetti. Bunun üzerine kayıp yakınları M.T.’yi alkışladı. Şen’in M.T.’ye yönelik “kızmayın canım, bir şey demiyorum” ifadesi de salonda tepki topladı.

Mühendis demir çalmaz, beton çalmaz

M.T.’nin avukatı ise yaptığı açıklamada “Zemin, beton ve kolon konularında her şey delilleri ile ortada” dedi. M.T.’den sonra savunma yapan tutuklu müteahhit Y.A da suçlamaları reddetti. “Ben mühendisim. Mühendis iki şey yapmaz, demir çalmaz, beton çalmaz” dedi.

Duruşmaya bugün 09.30'da tanıkların dinlenmesi ile devam edilecek.