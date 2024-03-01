Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. Kuleye tekne seferleri her gün yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.Abone ol
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.