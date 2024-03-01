BIST 9.194
DOLAR 31,31
EURO 33,89
ALTIN 2.062,23
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden ziyaretçileri ağırlayacak. Kuleye tekne seferleri her gün yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Abone ol

 İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabaha karşı sallandı! Panik yaratan deprem, AFAD duyurdu
Sabaha karşı sallandı! Panik yaratan deprem, AFAD duyurdu
Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisini en çok sevindiren şeyi açıkladı! Başörtülü kadınlar...
Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisini en çok sevindiren şeyi açıkladı! Başörtülü kadınlar...
Ersan Şen'in zor anları! Kolon kesenlerin avukatlığını yaptı! 'Burası televizyon programı değil' diye azarlandı
Ersan Şen'in zor anları! Kolon kesenlerin avukatlığını yaptı! 'Burası televizyon programı değil' diye azarlandı
Abdullah Gül: Kendisini ‘geleneksel’ ve ‘yerli’ sayan birçok arkadaş 1 Mart Tezkeresi geçsin diye çaba sarfetti
Abdullah Gül: Kendisini ‘geleneksel’ ve ‘yerli’ sayan birçok arkadaş 1 Mart Tezkeresi geçsin diye çaba sarfetti
Özgür Özel itiraf etti: Hatay için Haluk Levent'in dışında Mert Fırat'la da görüştük
Özgür Özel itiraf etti: Hatay için Haluk Levent'in dışında Mert Fırat'la da görüştük
8 aylık hamile kadın evinde baygın bulundu, hastanede bebeğiyle birlikte öldü
8 aylık hamile kadın evinde baygın bulundu, hastanede bebeğiyle birlikte öldü
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi
Okan Buruk: Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk
Okan Buruk: Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk
Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar belirlendi
Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar belirlendi
Galatasaray taraftarı, oyundan çıkan Wilfried Zaha'yı ıslıkladı
Galatasaray taraftarı, oyundan çıkan Wilfried Zaha'yı ıslıkladı
Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!
Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!
Murat Kurum: 5 yılda mevcut metro hattımızı 2 katına çıkaracağız
Murat Kurum: 5 yılda mevcut metro hattımızı 2 katına çıkaracağız