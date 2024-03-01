Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 12 saat süren duruşma yarına ertelendi.

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Ezgi Apartmanı davasının duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile başladı. Tutuklu müteahhit Y.A. ve tutuklu sorumlu mühendis fenni mesul M.T. duruşmada hazır bulundu. Ezgi Apartmanı’ndaki pastanenin iç mimarı E.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı iç mimar E.D.’den savunma istedi. Suçlamaları reddeden E.D. kendisinin iç mimar olarak hizmet verdiğini pastanenin yenilenmesinde, sökme ve kırma gibi işlemler yapmadığını belirtti. Binanın yıkılmasına neden olan kalitesiz beton olmak üzere projedeki uygulanması gerekenlerin yerine getirilmediğini ifade eden E.D, “Bu bina projesine uygun olarak yapılmamıştır. Pastanede yapıldığı iddia edilen tadilatlarla bir analiz daha yapılmaktadır. Binada nervürlü formatı olması gerekirken kullanılmamıştır. Binada zemin etüdü yoktur. Binada kesilecek kolonlar söz konusu değildir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.