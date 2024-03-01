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İstanbul'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

İSTANBUL Ataşehir'de park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 23.15 sıralarında Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracın arka kısmından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplere haber verdi. Alevler kısa sürede aracı sardı ve yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri mahalleyi araç geçişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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