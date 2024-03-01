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Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı

Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Engin Uçar idaresindeki 34 DYC 826 plakalı hafif ticari araç caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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