Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Limitler düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik şartlar nedeniyle kredi kartlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk adımını attı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik şartlar nedeniyle kredi kartlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk adımını attı. Halk TV'de yer alan habere göre TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların artacağına dair sinyaller verdi.

BDDK'dan limit önerisi

Bu doğrultuda, bankaların kredi kartı limitlerinde düzenlemeler yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit belirlemelerini önerdi.

Daha önce bazı bankalar uzun süre aynı kartı kullanan müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebiliyordu. Ancak bu durum, finansal riskleri artırarak ekonomik dengesizliklere yol açabiliyordu.

Ekonomik tüketim alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bankaların daha katı önlemler alması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda bazı düzenlemeler yapıldı:

10 Katı Limit Kalkıyor:

Bazı bankalar, gelirlerinin 10 katına kadar kredi kartı limiti verme uygulamasını durdurdu. Bu sayede, özellikle asgari ücretli ve düşük gelirli bireylerin yüksek limitli kartlara sahip olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Daha Katı Değerlendirme:

Bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken daha katı kriterler uygulamaya başladı. Bu kriterler arasında kişinin gelir durumu, kredi geçmişi, borçluluk oranı ve kredi notu gibi unsurlar yer alıyor.