Yeni Akit yazarı Latif Şimşek, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında silah poşet içinde bulunan 250 bin dolarla ilgili yazı kaleme aldı.

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında iddiaya göre 3 hafta önce siyah poşet içinde 250 bin dolar nakit para bulundu.

Ancak parti yönetiminin olayı Meclis Polis Amirliği'ne bildirmek yerine gizlediği iddia edildi.

250 bin doların sırrına ilişkin tartışmalar sürerken, Yeni Akit yazarı Latif Şimşek'ten dikkat çeken bir yazı geldi. Şimşek, "CHP’li vekilin odasında bulunan 250 bin doların sırrı ne?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Haberlere göre olay üç hafta önce gerçekleşiyor. Temizlik görevlisi, Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasında siyah bir poşet içinde 50’şer bin dolar olarak ayrı ayrı paketlenmiş 250 bin dolar buluyor.

Temizlik görevlisi, Torun’un sekreterine, sekreter de durumu Seyit Torun’a bildiriyor. Seyit Torun; “Para benim değil” diyor.

CHP'li bir vekil 'Para bana ait' diyerek poşeti alıyor

O gün Seyit Torun’a gelen ziyaretçiler sırayla aranıyor ve CHP’li bir milletvekili; “Para bana ait” diyerek, gelip 250 bin dolarlık poşeti alıyor.

Buraya kadar her şey sıradan bir unutkanlık gibi görünüyor.

Veli Ağbaba iddialara tepki gösterdi

Sonra paranın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya ait olduğu dedikodusu yayılıyor. Ağbaba, dedikodulara sert tepki gösteriyor. Hatta; “Para bana ait çıkarsa kafama sıkarım” diyor.

CHP yönetimi olayın gizli kalması için personele baskı yapsa da olay duyuluyor.

Açıklama neden yapılmıyor?

Peki bu para kime ait? Paranın sahibi milletvekili gelip parayı aldığına göre, bu milletvekilinin ismi neden sır gibi saklanıyor?

Sekreter, temizlikçi ve danışmanlara olayın duyulmaması için neden baskı yapılıyor? Hepsinden önemlisi bu para kime ait olursa olsun, kaynağı nedir? 250 bin dolar gibi yüklü bir para meclise hangi amaçla girmiştir?

Paranın sahibi milletvekili neden çıkıp; “Bu parayı şunun için şu bankadan çektim”, “Bu parayı şu isme borcumu ödemek için meclise getirdim”, “Bu para bana şurdan geldi, burdan geldi”, türünden açıklamalar yapmıyor ya da yapamıyor?"

Latif Şimşek'in yazısının tamamı