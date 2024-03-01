BIST 9.194
DOLAR 31,31
EURO 33,89
ALTIN 2.062,23
HABER /  GÜNCEL

"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi

"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonlarında Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjöre el konulduğu bilgisini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!
İstanbul'da esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!
CHP'li vekilin odasında bulunan 250 bin doların sırrı
CHP'li vekilin odasında bulunan 250 bin doların sırrı
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Limitler düşüyor
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Limitler düşüyor
Havaların sıcak gitmesi fındıkta verim endişesine neden oldu
Havaların sıcak gitmesi fındıkta verim endişesine neden oldu
Murat Kurum'dan pazar tatili ve ucuz ekmek sözü!
Murat Kurum'dan pazar tatili ve ucuz ekmek sözü!
Avramovic durdurulamadı Anadolu Efes Partizan'a yenildi
Avramovic durdurulamadı Anadolu Efes Partizan'a yenildi
İstanbul'da park halindeki kamyonet alev alev yandı
İstanbul'da park halindeki kamyonet alev alev yandı
Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı
Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı
Erdoğan önümüzdeki günlerde müjdeyi verir dedi zam bombasını patlattı
Erdoğan önümüzdeki günlerde müjdeyi verir dedi zam bombasını patlattı
Muhtar adayına 'cinsel içerikli fotoğraf' şoku! 4 saniyelik görüşmesi 20 bin euroya patlıyordu
Muhtar adayına 'cinsel içerikli fotoğraf' şoku! 4 saniyelik görüşmesi 20 bin euroya patlıyordu
Şota Arveladze: “Bütün şampiyonları yeneceğim ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim”
Şota Arveladze: “Bütün şampiyonları yeneceğim ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim”
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek