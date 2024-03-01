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Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor

Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde mahalle nüfusları belli olurken, Zafer Mahallesi’nde kadın nüfusunun erkek nüfusundan yaklaşık 2 kat fazla olması dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31 Aralık 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın’ın ilçe ve mahalle nüfusları da belli oldu. Toplam nüfusun 569 bin 291’ini erkekler, 578 bin 950’sini ise kadınların oluşturduğu Aydın’ın en fazla nüfusa sahip ilçesi Efeler olurken, Efeler’e bağlı Zafer Mahallesi’nin de kadın nüfusu adeta erkekleri ikiye katladı. Mahallede 3 bin 614 erkek bulunurken bu rakam kadınlarda 6 bin 80 oldu. Ayrıca en fazla nüfusun bulunduğu mahalle ise 23 bin 414 nüfusuyla Girne Mahallesi oldu. Girne Mahallesi’ni 22 bin 64 nüfusuyla Efeler Mahallesi, 21 bin 654 nüfusu ile Mimar Sinan Mahallesi takip etti. En az nüfusun bulunduğu mahalle ise 54 kişi ile Yağcılar Mahallesi oldu.

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