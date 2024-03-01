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1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi

1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi

Büyük Menderes Nehri üzerinde kurulu olan hareketli bariyer sistemleri ile 2023 yılında 2 bin 500 metreküp atığın denize karışmasının önüne geçildi.

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Aydın’ın can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri başta olmak üzere tüm su varlıklarının korunması adına çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede nehir üstünde kurulu olan hareketli bariyer sistemleri de atıkların toplanmasında önemli bir rol oynuyor. Menderes Nehri üzerinde bulunan Aydın Regülatörü, Buharkent Feslek Regülatörü ve Söke Regülatöründe kurulu olan hareketli bariyer sistemi ile nehrin üzerinde yüzen atık ve rusubatın denize karışmasının önüne geçiliyor. Nehirde su seviyesinin yükselmesi ile yüzen atıklar, hareketli bariyer sistemine takılırken, belirli bir doluluk oranına ulaşan bariyer, kıyaya çekilerek toplama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Aydın Regülatörü, Buharkent Feslek Regülatörü ve Söke Regülatöründe bulunan hareketli bariyer sistemi ile 2023 yılında toplam 2 bin 500 metreküp atık toplanarak güvenli bir şekilde imha edildi.

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