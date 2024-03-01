BIST 9.223
DOLAR 31,32
EURO 33,91
ALTIN 2.061,99
HABER /  SAĞLIK

Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor

Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor

Vücutta fazla yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, gelişmekte olan ülkelerin de önemli sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen besin tercihi ile de alakalı olan obezite hakkında bilgiler veren Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Doç. Dr. Kerim Güzel, 4 Mart Dünya Obezite Günü'ne kısa bir süre kala hastalıkla alakalı merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Abone ol

Yiyeceklerden ihtiyaç olandan fazla kalori alındığında yağ olarak depolandığını ifade eden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel, “Günümüz insanı fiziksel aktiviteden kaçmakta, telefon, bilgisayar, televizyon başında saatlerce hareketsiz kalmakta, bu arada sürekli kalorisi yüksek atıştırmalıklarla beslenmektedir. Ulaşım araçlarının artmasıyla da insanlar daha az yürümekte, teknolojik araçların hayatımıza yoğun biçimde girmesiyle daha az çalışılmaktadır. Öte yandan toplum olarak spor yapma alışkanlığımızın olmaması da başlıca etkenlerdendir. Bu noktada diğer tüm tedavi yöntemlerini uyguladığı halde başarılı olamayan kişiler için obezite cerrahisi hem fazla kilomuzu çözmede hem de obeziteye bağlı olarak gelişen ikincil hastalıkların önlenmesinde etkin ve kalıcı çözüm sunan bir yöntemdir. Obezite cerrahisinde amaç sadece kilo vermek değildir, bunun yanında en önemlisi diyabet, hipertansiyon uyku apnesi, yürüme bozuklukları gibi aşırı kiloya bağlı birçok hastalığında tedavisini yapmaktır. Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi sonrasında obezite hastalarında başarılı sonuç elde edilemediği durumlarda obezite cerrahisi uygulanabilir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir
"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi
"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi
İstanbul'da esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!
İstanbul'da esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı!
CHP'li vekilin odasında bulunan 250 bin doların sırrı
CHP'li vekilin odasında bulunan 250 bin doların sırrı
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Limitler düşüyor
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Limitler düşüyor
Havaların sıcak gitmesi fındıkta verim endişesine neden oldu
Havaların sıcak gitmesi fındıkta verim endişesine neden oldu
Murat Kurum'dan pazar tatili ve ucuz ekmek sözü!
Murat Kurum'dan pazar tatili ve ucuz ekmek sözü!