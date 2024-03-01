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Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş

Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş

Tüzel şirketlere ait çekleri çalarak, üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadın, Beyoğlu'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. 19 suçtan aranan kadının yakalanmamak için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı, karttaki fotoğrafa benzemek için yüz estetiği yaptırdığı ve başkası adına kiralanan evlerde ikamet ettiği ortaya çıktı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde; piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi elde edildi. 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kardeşinin kimliği ile gezdiği belirlendi

10 yıldır aranan A.C.'nin yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini göstererek yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiği belirlendi. A.C.'nin, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı tespit edildi.

Yakalanmamak için estetik ameliyat olmuş

Yakalanmamak için estetik masasına yatan A.C'nin, kendi adına kayıtlı hiçbir ev ya da aracının bulunmadığı, sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

En son Beyoğlu'nda bir evde ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilirdi. Suçüstü yakalanan A.C., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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