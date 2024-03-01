Berna Laçin, tekerlekli sandalyede! Acil olarak hastaneye kaldırıldı, yürümesi dahi yasaklandı
Ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirtti. Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı. İşte detaylar...
Oyuncu Berna Laçin hastaneden yaptığı bir paylaşımla acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu. Tekerlekli sandalyede otururken çekin bir fotoğrafını yayınlayan Laçin, yürümesinin yasak olduğunu ve önceden planlanmış tüm tiyatro oyunlarını iptal ettiğini duyurdu.
Uzun zamandır Bodrum’da yaşayan Berna Laçin, geçtiğimiz yıl ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı.
Ameliyat sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan ve ayağındaki robotik aletle poz veren oyuncu, ‘’İyiyim iyiyim, süperim. Kendimi kurtulmuş hissediyorum. Eğer 15 gün ayağımın üstüne basmamayı da başarırsam kim tutar beni. Arayan soran , sosyal medyadan güzel dilekler ileten herkese teşekkürler’’ açıklamasını yapmıştı.
Tekerlekli sandalyede otururken çekilen bir pozunu Instagram sayfasından yayınlayan 53 yaşındaki oyuncu acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu.