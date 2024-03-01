Berna Laçin, tekerlekli sandalyede! Acil olarak hastaneye kaldırıldı, yürümesi dahi yasaklandı

Oyuncu Berna Laçin hastaneden yaptığı bir paylaşımla acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu. Tekerlekli sandalyede otururken çekin bir fotoğrafını yayınlayan Laçin, yürümesinin yasak olduğunu ve önceden planlanmış tüm tiyatro oyunlarını iptal ettiğini duyurdu.