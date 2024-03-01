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İngiliz havacılık dergisi KAAN'ı ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 ile kıyasladı avantajları ve dezavantajları

İngiliz havacılık dergisi KAAN'ı ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 ile kıyasladı avantajları ve dezavantajları

İngiltere merkezli alternatif havacılık dergisi Hush-Kit, yayımladığı analizinde F-35'ler yerine KAAN'ı ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı beşinci nesil F-22 uçaklarıyla karşılaştırdı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen proje kapsamında üretilen milli muharip uçağı KAAN, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın uçuşunda 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi. Kotil, Ekim 2023'te Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 2028 yılında Hava Kuvvetlerine 20 uçak teslim edilebileceğini söylemişti.

Beşinci nesil savaş uçakları, en gelişmiş savaş uçakları olarak kabul ediliyor.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde İngiltere merkezli alternatif havacılık dergisi Hush-Kit, Kaan ile ilgili çarpıcı bir analize yer verildi.

F-22 uçakları ABD tarafından henüz sınır ötesinde kullanılmadı ancak geçtiğimiz yıl bu uçaklar Çin'in casus balonlarını düşürmüştü. Washington yönetimi ayrıca bu uçakları henüz hiçbir ülkeye de satmadı. Hush-Kit'te yer alan analizin henüz ilk cümlesinde beşinci nesil savaş uçağı üretmenin çok zor bir süreç olduğu hatırlatılarak "Türkiye nasıl oluyor da 5'inci Nesil Avcı Uçağının prototipini geliştiriyor ve uçuruyor? ABD şimdiye kadar Rusya ve Çin ile deneysel bir rekabet halindeyken şimdi sürece Türkler de dahil oldu" ifadesini kullandı.

KAAN ve F-22'nin avantajları ve dezavantajları

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemlerini satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarıldığını belirten dergi, ABD'nin bu hamlesi sonrası Ankara'nın KAAN'ın gelişimine odaklandığını yazdı.

KAAN'ın henüz geliştirilme aşamasında olduğu için özelliklerinin değişeceğini belirten Hush-Kit, F-22'nin KAAN'dan daha güçlü bir itiş gücüne sahip olduğunu ancak tasarımsal açıdan süpersonik uçuştaki itme gücü sebebiyle KAAN'ın bu alanda F-22'yi yakaladığı belirtildi. Havadaki ani manevralarda ise F-22'nin KAAN'a göre çok küçük bir avantaja sahip olduğunu yazan dergi, F-22'nin KAAN'dan daha güçlü bir motora sahip olduğunu ancak Türklerin yerli motor konusunda ABD'ye bağımlı olmamak için çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Bu bağlamda Ankara'nın KAAN projesindeki önceliğinin F-35 olmadığını, F-22 standartlarını yakalamak olduğunu yazan Hush Kit, Türkiye'nin jeopolitik konum nedeniyle bir tercihe gittiğini ve F-35 yerine S-400 füzelerini tercih ettiğini belirtti. Bu tercihin KAAN'ın gelişimini hızlandırdığını bir kez daha hatırlatan dergi, KAAN'ın F-22 seviyesine çıkması için sistem geliştirmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Dergi son olarak iki uçağa da önümüzdeki yıllarda daha detaylı bir yapay zekanın da ekleneceğini öne sürdü.

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