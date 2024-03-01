Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 9 bin personel alacak

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Sağlık Bakanlığı 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alacak.

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Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Yasayla sağlık alanında eleman bulmada sıkıntı yaşayan yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Bu kararla 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Öte yandan, ebelerin görev tanımında da değişiklik yapıldı. Ebeler doğumlarda aktif olarak görev alabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunabilecek.

Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde görev alabilecek. Yasayla ayrıca ilaç ruhsatlandırma süreci de kolaylaştırıldı. İki aylık bekleme süresi artık olmayacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da kişisel X hesabından kararla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."