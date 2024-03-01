BIST 9.220
DOLAR 31,32
EURO 33,90
ALTIN 2.062,25
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 9 bin personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 9 bin personel alacak

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Sağlık Bakanlığı 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Abone ol

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Yasayla sağlık alanında eleman bulmada sıkıntı yaşayan yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Bu kararla 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Öte yandan, ebelerin görev tanımında da değişiklik yapıldı. Ebeler doğumlarda aktif olarak görev alabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunabilecek.

Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde görev alabilecek. Yasayla ayrıca ilaç ruhsatlandırma süreci de kolaylaştırıldı. İki aylık bekleme süresi artık olmayacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da kişisel X hesabından kararla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
Adana’da motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş
Zabıta’nın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı
Zabıta’nın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı
1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi
1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi
Futbolda haftanın programı! Hangi gün hangi maç var?
Futbolda haftanın programı! Hangi gün hangi maç var?
Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor
Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir