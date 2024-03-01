BIST 9.223
DOLAR 31,32
EURO 33,91
ALTIN 2.061,99
HABER /  GÜNCEL

Adana’da motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Adana’da motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Adana’da park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, 26 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi D., S.G.’ye ait park halindeki motosikleti çalmaya karar verdi. Şüphelinin, motosikletin direksiyon kilidini kırıp motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı Ferdi D.’nin yaptığını belirledi. Şüpheli, daha sonra evine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu jandarmaya takıldı: Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş
Zabıta’nın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı
Zabıta’nın 'heimlich manevrası' çocuğun hayatını kurtardı
1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi
1 yılda 2 bin 500 metreküp atığın denize ulaşması engellendi
Futbolda haftanın programı! Hangi gün hangi maç var?
Futbolda haftanın programı! Hangi gün hangi maç var?
Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor
Fiziksel aktivite azaldıkça, obezite artıyor
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Tavan arasına saklanan 650 bin liralık altın ve döviz çalındı!
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 1 Mart 2024 Dolar- Euro alış-satış...
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Bu mahallede kadın nüfusu erkekleri ikiye katlıyor
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir
Çocuklarda tedavi edilmeyen influenza böbrek tıkanmasına neden olabilir
"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi
"Mahzen-2" operasyonlarında "Çirkinler" organize suç örgütü çökertildi