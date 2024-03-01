Adana’da motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Adana’da park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 26 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi D., S.G.’ye ait park halindeki motosikleti çalmaya karar verdi. Şüphelinin, motosikletin direksiyon kilidini kırıp motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı Ferdi D.’nin yaptığını belirledi. Şüpheli, daha sonra evine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.