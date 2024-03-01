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Ardahan Göle'de hava sıcaklığı ilkbaharın ilk gününde eksi 32'ye düştü

Ardahan Göle'de hava sıcaklığı ilkbaharın ilk gününde eksi 32'ye düştü

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece kaydedildi.

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Dondurucu soğukların etkisi altındaki ilçe, ilkbaharın ilk günü olan 1 Mart'ta da buz kesti. Akarsular ile göletlerin buz tuttuğu ilçede, sabah erken saatlerde okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu.

Ev ve iş yeri camları ile yol ve kaldırımların da buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve branda ile örttü.

Vatandaşlardan Ferdi Altun, son bir haftadır havaların çok soğuk seyrettiğini belirterek, bu nedenle sabahları iş yerine gitmekte zorlandıklarını ifade etti.

Ardahan il merkezinde ise gece termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi.

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