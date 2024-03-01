Araba yıkamayın, cam silmeyin, dalından meyve yemeyin! Hem sıcak hem de yağış var, Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hafta sonu yer yer sağanak geçişleri olacak ama sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte yurtta hava durumu...
Hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor. Özellikle dışarıda planı olanlar yağmur yağacak mı diye soruyor. Meteoroloji son tahminlerini açıkladı. Hava sıcak ve yağış var...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık artıyor
Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından son tahminlerini paylaştı:
-Bugün Cuma Marmara ve iç kesimlerde yüksek basınç sis oluşturuyor hava deniz ve kara ulaşımında etkili oluyor. Bu gece ve yarın sabahta etkili olacak. Öğlen saatlerinde kalkacak. Cumartesi batıda yağmurla birlikte sis kalkıyor ve 1 hafta yok.