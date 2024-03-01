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Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan jandarma ekipleri, 2 dosyadan vergi usul kanuna muhalefet, 3 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç eşyası satın alma suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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