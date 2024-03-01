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Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası!

Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde 27 Şubat 2023'te otomobille yanına gelen 3 kişiye minibüs içinde sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ve benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak B.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık B.Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Kimseye uyuşturucu satmadığını savunan B.Ç, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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