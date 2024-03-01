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Elektrik hattından 500 metre kablo çalan şüpheliler yakalandı

Elektrik hattından 500 metre kablo çalan şüpheliler yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir kuruma ait alandaki elektrik hattından yaklaşık 500 metre kabloyu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

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Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir Otoyolu Alangüllü Park Alanı mevkiinde bir kuruma ait elektrik hattından yaklaşık 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalını. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının E.G. ile H.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden E.G.’nin 16’sı hırsızlık olmak üzere 32 suç kaydı, H.A.’nın ise 10’u hırsızlık olmak üzere 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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