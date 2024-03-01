Balıkesir bu adayı konuşuyor evde yok telefonları açılmıyor AK Parti ve CHP'liler öfkeli

Balıkesir'de seçim öncesinde 'Ahmet Akın' kargaşası yaşanıyor. CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren Ahmet Akın, kendisi ile aynı adı ve soyadını taşıyan garsonluk yapan Ahmet Akın'ın bağımsız adaylığına tepki gösterdi. Akın'ın işyerinden ayrıldığı ve bir süredir eve gitmediği öğrenildi.

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Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimleri öncesinde şehirde en çok konuşulan siyasi isim 'Ahmet Akın' oldu.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçim çalışmalarını sürdürürken, yapılan başvuru neticesinde seçimlere bağımsız olarak girecek olan ikinci bir Ahmet Akın ortaya çıktı.

Balıkesir'in simgelerinden birisi olan yaklaşık 60 yıldır şehirde hizmet veren bir lokantada garson olarak çalıştığı öğrenilen Bağımsız Aday Ahmet Akın isminin duyulmasının ardından adeta sırra kadem bastı.

İşten de evden de ayrıldı iddiası

Başta basın mensupları olmak üzere herkesin ulaşmak için çaba gösterdiği ancak bir türlü ulaşamadığı Bağımsız Aday Ahmet Akın ise sessizliğini koruyor. 'Neden aday olduğu' , 'Seçimden nasıl bir sonuç beklediği' gibi sorularla karşılaşacak olan Ahmet Akın'ın yaklaşık 2 haftadır işyerine gitmediği ve ailesi ile birlikte evinde kalmadığı iddia edildi. Garson Ahmet Akın'ın çalıştığı işyerinin sahibi olan Yaşar Özel ise, yıllardır esnaflık yaptığını ve yaşanan olayı duyunca Ahmet Akın'a 'Buraya gelme' dediğini söyledi. Özel, "Bunlar bir şeyler yaptılar. Herkes bize kızıyor, konunun bizimle hiç bir alakası yok. AK Partililer bana tepki gösteriyor, CHP'liler bana tepki gösteriyor. Bizim suçumuz nedir? Bu olayda biz mağdur olduk. Sırtımdaki ter kurumuyor. Ben 60 yıldır burada hizmet vermişim" dedi.



İşletmeci Yaşar Özel, "EYT yasası çıktı, kendisi emekli olamamış. Eksik günleri varmış. O nedenle geldi çalışmaya başladı" dedi.

Evde yok, telefonları açılmıyor

Öte yandan, Balıkesir'in Kayabey Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Bağımsız Aday Ahmet Akın'ın evine gidenler eli boş dönüyor. Evde kimse olmazken, garson Ahmet Akın'a ait telefon numarası ise cevap vermiyor. Kimsenin ulaşamadığı Ahmet Akın, aday olmasına rağmen hiç bir seçim faaliyeti, vatandaş ziyareti de yapmadı. Bu hali ile de seçim kampanyası yapmadan seçime girmeye hazırlanan Ahmet Akın, siyaset tarihindeki yerini şimdiden aldı.

Seçimin iki parti arasında geçmesi beklenen Balıkesir'de, CHP'li Akın yaşanan olaylara tepki göstererek, "Kuvayi Milliye şehrine yakışmayan bu davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler gereken cevabı verecektir" dedi.