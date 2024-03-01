30 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 30 şahsı saklandıkları apartmanın dairesinde yakaladı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve bekçiler, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. 2 şahsın bir apartmana girdiğini gören ekipler, yaptıkları incelemelerde Suriye uyruklu kişilerin bir dairede kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler, ülkeye kaçak yollarla gelen 30 Suriye uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldı.