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Erzurum'da tefeci operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Erzurum'da tefeci operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Edinilen bilgiye göre, il genelinde "tefecilik (TCK-241)" suçunun önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Pasinler ilçesinde ikamet eden 8 şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 8 şahıstan 6’sı yakalandı. Şahıslardan birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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