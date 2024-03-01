MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den İmamoğlu'na: 200'ü aşan vaadi var, 110 tanesine dokunmadı bile

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki vaatlerine dikkat çekerek "Ekrem Bey'de laf bol, iş yok. İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi. Çözdü mü, çözemedi... 200'ü aşan vaadi var. 110 tanesine dokunmadı bile" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayından seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu:

CHP'nin konuşulacak, tartışılacak bir yanı kalmadı. Dün Genel Başkanımız gerekli yanıtı verdi, muhteşem bir çıkış yaptı. Özgür Özel, "Atatürk sizden partinizi iktidar yapmak istiyor" dedi. Adeta halüsünasyon görmüş gibiydi. Bir partiyi iktidar yapacak unsur liderdir, liderlik denilen mekanizmadır. Doğru ve isabetli hedefler kurulmasıdır. CHP, Özgür Özel ile iyice dengeyi kaybetti. CHP yılana sarıldı. Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bugün MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Yapılanlar ortada. Laf yok, icraat var.

Özgür Bey'e genel başkanlık 10 gömlek fazla geldi

CHP bir yere taşınacaksa sen taşıyacaksın. Küresel güçler, Türkiye düşmanları taşımayacak. Atatürk'ü bu halde ağzına alması siyaset sarhoşluğudur. Özgür Bey komik duruma düşmüştür. Özgür Bey'e genel başkanlık 10 gömlek fazla geldi. CHP, 31 Mart'ta milletin şamarını yiyecek.

Bugün Türk siyasetinin kaptan köşkünde olanlar bellidir. Bahçeli ve Erdoğan, Türkiye'yi başka bir yere taşıyor. CHP kepengi indirdi, patron çıldırdı. CHP'den alan götürüyor. CHP'nin kapısının önünden geçen cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmuş... CHP, yüzyıllık aklını kaybetmiş. CHP, Atatürk ile bağını zaten koparmış.

Bu bir siyasi operasyon

Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor.

Her iktidar böyle bir muhalefetin olmasını ister

Özgür Bey'de patolojik bir vaka gözüküyor. Her iktidar böyle bir muhalefetin olmasını ister. Dünyada böyle bir muhalefet yok. 1920'lerdeki CHP ile şimdi CHP arasında uzaktan yakından bir fark yok. Bugünkü CHP'nin maskesi artık düştü.

İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da MHP il ve ilçe teşkilatlarıyla gece gündüz sahada. Sabah namazıyla başlayan gece yarılarına süren programlarımız var. İstanbul'da trafik sorununu çözmeden, deprem çalışmalarını yapmadan kimse milletin önüne çıkmasın, nefes tüketmesin. Ekrem Bey dediklerini yapamadı. Ekrem Bey'de laf bol, iş yok. İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi. Çözdü mü, çözemedi... 200'ü aşan vaadi var. 110 tanesine dokunmadı bile.