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Yol kenarında uçuşan 40 bin lirayı toplayan vatandaş, jandarmaya teslim etti!

Yol kenarında uçuşan 40 bin lirayı toplayan vatandaş, jandarmaya teslim etti!

Çankırı'da bir vatandaş yol kenarında uçuşurken bulduğu 40 bin lirayı jandarma ekiplerine teslim etti.

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Çankırı'da yaşayan Mustafa Aksoy, köyü Balıbağı'na giderken yol üzerinde tarlada kağıt parçalarının uçuştuğunu gördü.

Dikkatli baktığında uçuşan kağıtların para olduğunu gören Aksoy, aracından inerek saçılan paraları topladı.

Yaklaşık 40 bin lira toplayan Aksoy, tutanakla paraları jandarma ekiplerine teslim etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da Aksoy'u arayarak duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Aksoy'a olayı duyduğunda çok sevindiğini belirten Vali Taşolar, "Olay bildirilince ne kadar güzel bir kentte ne kadar güzel insanlarla birlikteyim dedim. Allah senden de seni doğuran anne babadan da binlerce kez razı olsun. En kısa zamanda çay içmeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Aksoy da AA muhabirine, köyüne ziyarete giderken uçuşan paraları fark ederek araçtan indiğini yüklü miktarda para topladığını anlattı.

Jandarmayı arayarak konu hakkında bilgi verdiğini ve topladığı paraları jandarmaya teslim ettiğini aktaran Aksoy, "Bulduğum miktar 40 bin liraydı. Paralar uçuştuğu için belki daha fazla miktar da olabilir ama benim gördüğüm, topladığım bu kadardı. Jandarmayla kontrol ettik, bulamadık. İhtiyacı olabilir, çocuğu hasta olabilir ben bunu insanlık görevi olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum, mutluyum." dedi.

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