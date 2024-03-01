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Esnafa kredi müjdesi limit yükseltildi Ömer Bolat açıkladı

Esnafa kredi müjdesi limit yükseltildi Ömer Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnafa finansman destek kredisinde limitlerin artırıldığını belirterek, " genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik” dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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