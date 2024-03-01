Özgür Özel Atatürk 'rekor kırın' diyor dedi gündem oldu Bahçeli'nin yanıtı polemiğin fitilini ateşledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. 'İstanbul'u kaybetmeyin İzmir’de rekor kırın’ diyor." dedi, MHP lideri Bahçeli'den yanıt gecikmedi. Bahçeli, "Özgür Bey'in, halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı hakkında hepimizi kaygılandırmıştır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında Atatürk'le ilgili sözleri polemiğin fitilini ateşledi.

Özel'in partisinin il başkanlarına Atatürk'ün talimatını iletti, Bahçeli de "Şayet ruh çağırma seanslarına katılıp bir sonuca ulaştığını iddia ederse kendisine yazık olacak" diye cevap verdi.

Atatürk'le konuşma tartışması yerel seçimler öncesi yeni tartışma başlıklarından birisi oldu. CHP ve MHP'li kurmaylar da konuya dahil oldu.

"Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor"

Yerel seçimler için il başkanlarına çağrı yapan Özel, "Ayağa kalkın başkanlarım. Türkiye’yi ayağa kaldırın. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk ‘Sinop’a gidin, Erzurum’da çalışın, Tekirdağ’ı kazanın, İstanbul’u kaybetmeyin, İzmir’de rekor kırın’ diyor. ‘Bilecik’i sakın ha tekrar geri alın’ diyor. Atatürk’ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. " dedi.

"Hangi ara aziz Atatürk'le temas kurdu?"

Özel'in Atatürk çıkışı yankı uyandırdı, ilk yanıt MHP'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Özel'i hedef aldı:

"Özgür Bey'in, halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı hakkında hepimizi kaygılandırmıştır. Bu konuşmasında milletvekillerine, 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor' diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur. Bizim anlayamadığımız Özgür Bey'in, hangi ara aziz Atatürk'le temas kurduğu, nasıl konuştuğu, mesajları ne şekilde aldığıdır. Şayet ruh çağırma seanslarına katılıp bir sonuca ulaştığını iddia ederse kendisine yazık olacak, hayalleri gerçekmiş gibi sunmasının fahiş sonuçlarına yakın vadede katlanacaktır. Yok uyduruyorsa bu defada palavracı ve siyasi meddah olarak anılmayı hak edecektir.

Bugünkü CHP, Atatürk'ün partisi değil, DEM'in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. İddiaya bakar mısınız, neymiş, Atatürk dile gelmiş de partisinin iktidar olmasını istemiş, böyle konuşan Özgür Bey ne yiyip ne içtiğine biraz dikkat etmesi samimi tavsiyemizdir. Teröristlerle demlenen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Terörle mücadeleye 'hayır' diyen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz."