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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda V.K., B.A. ve H.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise 101.80 gram sentetik kannabinoid, 70.90 gram sentetik kannabinoid sıvı ham maddesi, 7.58 gram gelen sentetik kannabinoid ham maddesi, 11.30 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait toplam 18 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarda H.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken V.K. ile B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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