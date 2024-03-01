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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde son 10 maçta 1 beraberlik çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde son 10 maçta 1 beraberlik çıktı

 Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet elde etti.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü  mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı.

Söz konusu mücadelelerde Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 maç da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetlerini evindeki maçlarda elde etti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)
25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

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