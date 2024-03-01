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700 yıllık Köşk Medrese yakında kapılarını açacak

700 yıllık Köşk Medrese yakında kapılarını açacak

700 yıla tanıklık etmiş Köşk Medrese’nin restorasyon çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, peyzaj çalışmalarına başladı.

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Köşk Medrese çok yakında etkinliklerin, sosyal, kültürel programların yapılacağı yeni bir mekan olacak. Ecdada duyulan saygı gereği tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını ve yeniden işlevlendirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "700 yılı geçkin bir yaşa sahip olan Köşk Medrese’mizin restorasyonunu tamamladık, peyzaj çalışmalarına başladık. İçinde bulunan türbede Alâeddin Eretna’nın eşi Suli Paşa Hatun, oğlu ve torunu yatıyor. Burası gerçekten önemli bir nokta. Kendisini rahmetle anmamız gerekiyor. Alâeddin Eretna, Eretnalılar Beyliği'nin hükümdarı. Kayseri’yi Moğollar'dan temizleyen komutan. Burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müzden kiraladık ve restorasyonunu bitirdik. Şimdi yeni aldığımız peyzaj bitkileri ile medresemizi yeşillendirilerek gözlere hitap eder hale getireceğiz. Burası bitince Kayseri’ye etkinliklerin, sosyal, kültürel programların yapılacağı yeni bir mekan kazandırmış oluyoruz. Geçmişimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu toprakların kapılarını Türklere açan, burada yaşamasını sağlayan tüm geçmişlerimizi, atalarımızı rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Biz de onların eserlerine sahip çıkarak, restore edip yeniden hayata kazandırıyoruz. Ramazan Ayı içerisinde burada birçok etkinliği yapmaya başlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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